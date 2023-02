DGB fordert bessere Information über Ausbildung

Der Deutsche Gewerkschaftsbund mahnt eine bessere Information junger Schulabgänger über die berufliche Ausbildung an.

Ohne eine hochwertige Berufsorientierung und eine intensive Berufsberatung hätten es junge Menschen schwerer, in eine passende Ausbildung zu kommen, teilte Bezirksjugendsekretärin Leonie Knoll am Mittwoch in Stuttgart mit. Angesichts des schleichenden Bedeutungsverlustes der dualen Berufsausbildung in den vergangenen Jahren sei hier dringender Handlungsbedarf gegeben.

Zugleich verlangte Knoll die Weiterbildung von Lehrkräften zur Berufsorientierung. Dies könnten aber natürlich nicht nur Lehrer und Lehrerinnen leisten, deshalb forderte sie den Aufbau von speziellen Jugendberufsagenturen. Knoll stellte den alle zwei Jahre veröffentlichten Ausbildungsreport Baden-Württemberg vor.

DGB-Landeschef Kai Burmeister appellierte an Unternehmen, junge Leute während ihrer Lehrzeit intensiv zu betreuen. "Wir brauchen eine bessere Ausbildungsqualität." Von den Betrieben erwarte man, dass ausgebildet werde und nicht billige Arbeitskräfte eingestellt würden.

