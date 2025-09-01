Zwei Tote nach Frontalzusammenstoß zweier Autos

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Schwaben die Fahrer beider Wagen gestorben. Ein 46-Jähriger habe bei Bissingen (Landkreis Dillingen an der Donau) nahe der Grenze zu Baden-Württemberg auf einer Kreisstraße mit seinem Wagen einen Lastwagen überholen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei sei das Auto mit einem entgegenkommenden Wagen eines 55-Jährigen zusammengestoßen. Beide Männer starben demnach noch am Unfallort.

Die Polizei ermittelte zum genauen Hergang des Unfalls, ein Experte wurde mit einem Gutachten beauftragt. Die Straße blieb nach dem Unfall am Montag laut Polizei für mehr als sieben Stunden gesperrt.