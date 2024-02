Beamte stellen 5,1 Promille Alkohol bei 19-Jährigem fest

5,1 Promille haben Polizisten bei einem Atemalkoholtest bei einem 19-Jährigen in Schwäbisch-Gmünd (Ostalbkreis) festgestellt.

Der Mann sei am Dienstagabend in einer Gruppe von mehreren Personen auf dem Marktplatz unterwegs gewesen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) besteht bei Erwachsenen ab drei Promille Alkohol "die Gefahr einer Lähmung des Atemzentrums und somit Lebensgefahr", bei Jugendlichen können schon geringere Mengen massive Auswirkungen haben. Bei einem 20 Jahre altem Bekannten des 19-Jährigen, der die Beamten massiv beleidigte, seien 2,3 Promille festgestellt worden, so die Polizei. Er sei zur Dienstelle gebracht worden.

(dpa)