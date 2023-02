Männer nutzen bei Videodreh verbotene Waffen als Requisiten

Eine Gruppe junger Männer hat an einem Grillplatz in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ein Musikvideo gedreht - und dafür verbotene Waffen als Requisiten genutzt, darunter Springmesser, ein Würgeholz, eine Schreckschusswaffe sowie Äxte und Macheten.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Männer für den Videodreh am Sonntagabend ein Feuer entfacht. Zeugenaussagen zufolge sollen sie zudem teilweise vermummt gewesen sein und Waffen in die Luft gehalten haben.

Neben den Waffen konnten die Ermittler bei den Männern Vermummungsmaterial, Betäubungsmittel, Smartphones sowie die verwendete Videokamera sicherstellen. Das Bildmaterial werde nun ausgewertet. Nach eigenen Angaben nahm die Polizei die Personalien von 13 Personen auf. Die Beteiligten müssten nun mit Anzeigen rechnen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz.

(dpa)