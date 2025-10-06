Icon Menü
Schwäbisch Gmünd: Mann bei Unfall von Auto überfahren: Schwer verletzt

Schwäbisch Gmünd

Mann bei Unfall von Auto überfahren: Schwer verletzt

Im Ostalbkreis kommt es zu einem heftigen Verkehrsunfall. Ein Mann gerät unter ein Auto. Noch ist vieles unklar.
Von dpa
    In Schwäbisch Gmünd kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. (Symbolbild)
    In Schwäbisch Gmünd kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    In Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. In der Eutighofer Straße sei eine Person von einem Wagen überfahren worden, teilte die Polizei Aalen mit. Eine Polizeisprecherin ergänzte auf Nachfrage, dass es sich um einen Mann handele und dieser schwer verletzt sei. Rettungskräfte seien vor Ort. Weitere Informationen zum Unfall lagen zunächst nicht vor.

