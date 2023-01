27-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein Autofahrer ist bei Schwäbisch Hall gegen einen Baum geprallt und gestorben.

Der 27-Jährige sei vermutlich wegen seines hohen Tempos in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Ersthelfer fanden den leblosen Mann kurz nach dem Unfall am Donnerstagabend. Die Reanimationsversuche blieben erfolglos.

(dpa)