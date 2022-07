65-jähriger Pilot stirbt bei Absturz mit Segelflieger

Beim Absturz eines Segelflugzeugs im Landkreis Schwäbisch Hall ist der 65 Jahre alte Pilot ums Leben gekommen.

Warum sein Flugzeug am Samstagnachmittag bei Weipertshofen unweit des Flugplatzes abstürzte, ist nach Angaben der Polizei in Aalen noch unklar. Der Pilot habe sich offensichtlich bereits im Landeanflug befunden, als er aus relativ geringer Höhe abgestürzt sei, hieß es von den Ermittlern. Als Rettungskräfte an der Absturzstelle eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des 65-Jährigen feststellen.

(dpa)