Auto kracht gegen Baum: Fahrer stirbt im Krankenhaus

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in der Nacht zum Ostermontag ums Leben gekommen.

Der 55-Jährige war am späten Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache von einer Kreisstraße bei Blaufelden (Landkreis Schwäbisch Hall) abgekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Wagen krachte dann gegen einen Baum. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit. Ein Rettungswagen brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb.

(dpa)