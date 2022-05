Polizei identifiziert Leiche in ausgebranntem Lkw auf A6

Die Polizei hat die in einem ausgebrannten Lastwagen auf der Autobahn 6 gefundene Leiche als den 45 Jahre alten Fahrer identifiziert.

Dies teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit.

Der Lkw-Fahrer hatte am Dienstag auf der A6 bei Satteldorf (Landkreis Schwäbisch Hall) den Angaben zufolge wohl ein Absicherungsfahrzeug einer Baustelle übersehen, war dagegen gefahren und hatte sich mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der Sattelzug brannte vollständig aus. Polizisten fanden anschließend eine Leiche in dem Wagen. Zunächst war unklar, ob es sich dabei um den Fahrer des Lastwagens handelt. Die Polizei hatte auch mit einem Hubschrauber nach dem Mann gesucht. Da die A6 in Folge des Unfalls voll gesperrt wurde, bildete sich ein Stau über mehr als 20 Kilometer.

(dpa)