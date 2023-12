Verdacht auf Drogenhandel: Haftbefehl gegen 26-Jährigen

Wegen des Verdachts auf Drogenhandel ist Haftbefehl gegen einen 26-Jährigen aus Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall) erlassen worden.

In der Wohnung des Mannes fand die Polizei nach Angaben vom Montag unter anderem Kokain, Ecstasy und Amphetamin. Bei der Durchsuchung in der vergangenen Woche stellten die Beamten auch mehrere Handys sicher. Ein Haftrichter am Amtsgericht Schwäbisch Hall erließ Haftbefehl gegen den Mann.

(dpa)