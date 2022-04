Versuchter Totschlag: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ein Tag nach einem Streit mit versuchtem Totschlag hat ein Richter Haftbefehl gegen einen 58-Jährigen erlassen.

Ein Tag nach einem Streit mit versuchtem Totschlag hat ein Richter Haftbefehl gegen einen 58-Jährigen erlassen. Mit einem Messer soll der Tatverdächtige einen anderen Mann in Obersontheim (Schwäbisch Hall) schwer verletzt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der zunächst verbale Streit eskalierte, als der 58-Jährige das Messer zückte. Die Polizei konnte den Mann am Montagabend festnehmen. Nachdem der Haftbefehl am Dienstag erlassen wurde, wurde der Tatverdächtige in ein Gefängnis gebracht. Der Schwerverletzte wurde in einem Krankenhaus behandelt, in dem er sich auch am Mittwoch noch befand.

© dpa-infocom, dpa:220427-99-62081/2 (dpa)