16-Jähriger flüchtet im Auto vor der Polizei

Ein 16-Jähriger ohne Führerschein ist im Schwarzwald-Baar-Kreis mit dem Auto vor der Polizei geflohen.

Nach Polizeiangaben vom Sonntag wollten die Beamten den Jugendlichen am Samstagabend in St. Georgen kontrollieren, weil ein Licht an seinem Fahrzeug defekt war.

Als der Jugendliche den Streifenwagen jedoch bemerkte, habe er seinen Wagen beschleunigt und die Flucht ergriffen. Dabei sei er mit zu hohem Tempo durch die Stadt gerast und in entgegengesetzter Richtung in eine Einbahnstraße gefahren. Vor seiner Wohnanschrift hätten die Polizisten den 16-Jährigen schließlich gestoppt. Weil Familienmitglieder des Jugendlichen den Angaben nach die polizeilichen Maßnahmen störten, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Gegen den Fluchtfahrer ermittle die Polizei nun unter anderem wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs.

(dpa)