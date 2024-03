Auto rutscht bei Schneeglätte in Streifenwagen

Ein Autofahrer ist in St.

Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit seinem Wagen bei Schneeglätte und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit in ein Polizeiauto gerutscht. Die beiden Fahrer seien durch den Aufprall am Samstagabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es entstand an beiden Autos demnach ein geschätzter Schaden von 55.000 Euro.

Der 35-jährige Fahrer geriet den Angaben zufolge auf der schneebedeckten Straße in einer abschüssigen Kurve ins Schleudern, rutschte quer zur Fahrbahn auf die Gegenspur und prallte auf den Streifenwagen. Beide Fahrzeuge gerieten dann in einen Graben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

(dpa)