Auto stößt bei Unwetter in Mittelleitplanke: Drei Verletzte

Bei einem Autounfall während eines heftigen Unwetters auf der Autobahn 864 im Schwarzwald-Baar-Kreis sind drei Menschen verletzt worden.

Der 22-jährige Fahrer kam bei Bad Dürrheim nach links von der Spur ab und krachte gegen die Mittelleitplanke, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er und seine beiden 23-jährigen Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Am Auto entstand ein Schaden von 10.000 Euro. In den Unfall am Donnerstag waren keine weiteren Fahrzeuge verwickelt. Warum genau der 22-Jährige nach links von der Fahrbahn abkam und in die Mitteillautplanke fuhr, war zunächst nicht bekannt.

(dpa)