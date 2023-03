Baugrube stürzt bei Baggerarbeiten zum Teil ein

Baggerarbeiten haben in Villingen-Schwenningen zum teilweisen Einsturz einer Baugrube geführt.

Dadurch bestand am Freitag die Gefahr, dass mehrere angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, wie Polizei und Stadt am Montag berichteten.

Im Rahmen eines Großeinsatzes konnten mit Hilfe der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks die Seiten der Baugrube verfüllt und stabilisiert werden. Dadurch habe für die angrenzenden Häuser keine Gefahr mehr bestanden, hieß es.

Das zuständige Baurechtsamt der Stadt prüft nun, ob der 44 Jahre alte Baggerfahrer beim Ausheben der Baugrube gegen Bauvorschriften verstoßen hat.

(dpa)