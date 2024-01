Schwarzwald-Baar-Kreis

vor 29 Min.

Brand in Lagerhalle von Baustoffunternehmen

Artikel anhören Shape

Eine Lagerhalle eines Baustoffunternehmens in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist am Freitagmorgen in Brand geraten.

Umliegende Firmen und angrenzende Bewohner des Gewerbegebiets im Osten des Stadtteils Schwenningen wurden vorsorglich gebeten, ihre Fenster und Türen zu schließen, wie die Polizei mitteilte. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Teile der Halle standen demnach in Vollbrand. Feuerwehrkräfte löschten am frühen Mittag noch die Flammen. Umliegende Straßen wurden gesperrt. Die Feuerwehr führte auch Luftmessungen wegen möglicher freigesetzter Giftstoffe durch. Diese hätten allerdings keine Auffälligkeiten ergeben, sagte ein Polizeisprecher. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand demnach nicht. PM Polizei (dpa)

Themen folgen