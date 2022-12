Frau fängt Pferd mit Hundeleine

Mit ihrer Hundeleine hat eine Fußgängerin ein durchgegangenes Pferd in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) eingefangen.

Die Frau konnte die Leine am Halfter des Tieres befestigen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Pferd war von einem Reitverein ausgerissen und in der Stadt herumgelaufen.

(dpa)