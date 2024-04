Frau überquert mit Rollator Straße und wird angefahren

Als eine 75-Jährige mit ihrem Rollator eine Straße überquert, geht sie auf halber Strecke wieder zurück. Es kommt zu einem Unfall mit einem Auto.

Eine Fußgängerin ist mit ihrem Rollator beim Überqueren der Straße in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) von einem Auto erfasst und am Kopf verletzt worden. Wie schwer die 75 Jahre alte Frau bei dem Unfall am Freitag verletzt wurde, konnte ein Sprecher der Polizei am Samstag nicht sagen. Sie habe sich jedoch eine Platzwunde zugezogen, ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.

Demnach überquerte die Frau am Mittag eine Straße an einer Kreuzung. Eine 75 Jahre alte Autofahrerin, die dort abbiegen wollte, wartete den Angaben zufolge. Als die Frau mit dem Rollator die Straße halb überquert hatte, setzte die Autofahrerin ihre Fahrt fort. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei die Fußgängerin dann jedoch ein Stück zurückgegangen. Dabei wurde sie laut Polizei vom Außenspiegel des Autos erfasst. Sie stürzte und verletzte sich. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

(dpa)