Schwarzwald-Baar-Kreis

vor 45 Min.

Fünf Menschen erleiden Rauchgasvergiftung bei Wohnungsbrand

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Donaueschingen sind fünf Bewohner mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.

In der Wohnung eines 24-Jährigen war am Morgen aus unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Anwohner habe Feuerwehr und Polizei verständigt, als er den starken Qualm aus der Wohnung bemerkt habe. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten selbstständig das Gebäude verlassen, wie es hieß. Die Feuerwehr habe das Feuer schnell gelöscht. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. PM Polizei (dpa)

