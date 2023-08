Kind wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein vierjähriges Kind ist auf seinem Laufrad im Schwarzwald-Baar-Kreis von einem Auto erfasst worden.

Bei dem Unfall in St. Georgen wurde der Junge schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Der Junge war am Montag auf dem Laufrad unterwegs, als die 79 Jahre alte Autofahrerin die Straße entlangfuhr. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)