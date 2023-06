Motorradfahrer wird von Autofahrer übersehen und stirbt

Beim Abbiegen in ein Wohngebiet hat ein Autofahrer in der Nähe von Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreises) einen Motorradfahrer übersehen und den Mann tödlich verletzt.

Wie die Polizei in Konstanz am Sonntag mitteilte, zog sich der 60-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 37 Jahre alte Autofahrer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock, zwei Kinder auf der Rückbank seines Autos blieben unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

(dpa)