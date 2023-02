Rätsel um Einbruchsserie offenbar gelöst: Mann festgenommen

Die Staatsanwaltschaft Konstanz wirft einem Mann vor, über 30 Einbrüche begangen zu haben.

Der 39-Jährige soll vor allem in Vereinsheimen und Kindergärten im Schwarzwald-Baar-Kreis eingestiegen sein, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Polizei von Freitag heißt.

Beamte des Polizeireviers Donaueschingen hätten den Mann am frühen Mittwochmorgen auf einem Fahrrad angehalten und kontrolliert. In seinen Satteltaschen hatte er diverses Einbruchswerkzeug, wie etwa eine Akku-Flex. Der Mann wurde festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

(dpa)