Rund 600.000 Euro Schaden bei Hausbrand

Ein Feuer hat ein Wohnhaus im Schwarzwald-Baar-Kreis völlig zerstört und einen Schaden von rund 600.000 Euro verursacht.

Die fünfköpfige Familie musste am Samstag anderweitig untergebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Rettungsdienst und Notfallseelsorger seien im Einsatz gewesen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Als Feuerwehr und Polizei am Vormittag in Königsfeld im Schwarzwald ankamen, stand das Gebäude den Angaben nach schon in Vollbrand. 60 Feuerwehrleute konnten der Flammen nicht mehr Herr werden.

(dpa)