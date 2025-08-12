Verfolgungsfahrt mit Schussabgabe auf A5 - Mann festgenommen

Bei einer Verfolgungsfahrt auf der Autobahn 5 nahe Freiburg im Breisgau ist es zu einer Schussabgabe der Polizei auf das Fahrzeug gekommen. Ein 33 Jahre alter Fahrer habe sich einer Verkehrskontrolle entzogen und die Anhaltesignale der Polizei ignoriert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Freiburg mit. Der Mann sei schließlich in Höhe der Ausfahrt Teningen gestoppt und festgenommen worden.

Bei der Festnahme wurde der Deutsche laut Polizei durch Glassplitter der eingeschlagenen Fahrerscheibe leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe sich der 33-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden.

Wegen des Polizeieinsatzes war die A5 zwischen Riegel und der Anschlussstelle Freiburg-Nord bis gegen 21 Uhr gesperrt. Zum Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer stauten mehrere Streifenwagen den Verkehr auf der Autobahn auf. Auch Autobahnausfahrten an der Abfahrt Freiburg wurden von Polizeiwagen blockiert.

Polizisten hatten den Kleinwagen des 33-Jährigen wegen einer auffälligen Fahrweise gegen 17.00 Uhr nahe der Anschlussstelle Lahr bemerkt. Auf einem Autobahnparkplatz in der Nähe habe er sich einer Verkehrskontrolle entzogen, hieß es. Bei einem weiteren Anhalteversuch im Bereich Ettenheim stoppte der Fahrer den Angaben zufolge kurz, fuhr dann aber weiter mit hoher Geschwindigkeit Richtung Freiburg.

Die Hintergründe sind noch unklar. Das Landeskriminalamt hat der Mitteilung zufolge die weiteren Ermittlungen zur Schussabgabe übernommen.