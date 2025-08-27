Gewitter mit Hagel und Starkregen ziehen über den Südwesten

Schwere Gewitter sind am Nachmittag über Teile Baden-Württembergs gezogen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) sagte, bildeten sich im Kreis Tuttlingen gegen Mittag Unwetter und breiteten sich im Verlauf von West nach Ost entlang der Donau aus. Möglich seien dabei Hagelkörner mit Größen um die drei Zentimeter und Niederschlagsmengen von teils 30 Litern pro Quadratmeter in der Stunde gewesen.

Schwerpunktmäßig betroffen waren laut dem DWD-Experten die Kreise Tuttlingen, Zollernalbkreis, Sigmaringen, Tübingen, Reutlingen und gegen Abend Biberach. Menschen in den von betroffenen Regionen kamen jedoch glimpflich davon: Die Polizeipräsidien meldeten zunächst auf Nachfrage kaum oder keine witterungsbedingten Einsätze.

Nachts erneut Unwetter erwartet

In der Nacht zum Donnerstag erwarten die Meteorologinnen und Meteorologen erneut einzelne Gewitter mit Starkregen. Dabei sei besonders in Südbaden lokal auch heftiger Starkregen mit mehr als 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde nicht ausgeschlossen.