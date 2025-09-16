Icon Menü
Schwerer Unfall: Auto fährt gegen Wand - Etliche Kräfte im Einsatz

Auto fährt gegen Wand - Etliche Kräfte im Einsatz

Einsatz im Kreis Sigmaringen: Nach einem Crash ist eine Frau im Auto eingeklemmt. Vieles ist noch unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat die Straße für den Einsatz voll gesperrt. (Symbolbild)
    Die Polizei hat die Straße für den Einsatz voll gesperrt. (Symbolbild) Foto: David Young/dpa

    Eine Frau ist mit ihrem Auto im Kreis Sigmaringen gegen eine Wand gefahren und vermutlich schwer verletzt worden. Sie sei durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Details seien bislang nicht bekannt. Mehrere Rettungskräfte, die Feuerwehr sowie die Polizei seien zu dem Unfallort bei Mengen ausgerückt. Während der Maßnahmen ist die Landesstraße 268 gesperrt.

