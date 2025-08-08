Ermittlungen nach Unfall: Drei flüchtige Männer gefasst

Ein illegales Rennen ist vermutlich die Ursache für einen schweren Motorradunfall bei Baden-Baden vor rund einem Monat gewesen. Das stellte sich bei den Ermittlungen heraus, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilte. Drei 24, 29 und 37 Jahre alten Männern droht nun eine Haftstrafe.

Der vor rund einem Monat schwer verletzte 53-jährige Motorradfahrer war nicht an dem Rennen beteiligt, er sei immer noch in intensivmedizinischer Behandlung. Lebensgefahr bestehe aber nicht, hieß es von der Polizei.

Verdächtige waren zunächst flüchtig

Die drei Verdächtigen hätten sich vor dem Ereignis am 12. Juli mit ihren Motorrädern ein Rennen geliefert. Dabei seien zwei von ihnen trotz durchgezogener Linie auf die Gegenspur gefahren. Zwei entgegenkommende Autos hätten dadurch abrupt abgebremst, der dahinter fahrende 53-Jährige habe es aber nicht mehr geschafft zu reagieren. Er sei mit seiner Maschine aufgefahren. Die dreiköpfige Biker-Gruppe sei geflüchtet.

Durch Zeugenaussagen und Bilder wurden deren Kennzeichen ermittelt. Daraufhin wurden die Wohnungen der drei Verdächtigen durchsucht. Die Beamten sicherten dabei Handys, Speichermedien und die Motorräder.