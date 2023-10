Mädchen kommt mit Offroad-Fahrzeug von Waldweg ab und stirbt

Ein Mädchen ist bei einem Unfall mit einem Offroad-Fahrzeug in Seelbach (Ortenaukreis) gestorben.

In Begleitung einer Jugendlichen sei das Kind am Montag auf einem Waldweg gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei kam das Fahrzeug vom Weg ab und kippte zur Seite. Das Kind erlitt dabei tödliche Verletzungen, die Jugendliche wurde leicht verletzt. Zum Alter der beiden Beteiligten machte die Polizei keine Angaben.

(dpa)