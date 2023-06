Vermisster Rentner im Landkreis Konstanz tot aufgefunden

Suchkräfte haben einen vermissten Rentner am Freitagnachmittag im Landkreis Konstanz tot aufgefunden.

Der 87-Jährige hatte am Sonntag ein Pflegeheim in Steißlingen verlassen und ist nicht zurückgekommen, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Suchaktionen im Verlauf der Woche mit Polizeihunden und Hubschrauber blieben erfloglos. Am Freitag fanden Suchkräfte der Feuerwehr die Leiche des Mannes dann auf einem Feld außerhalb des Ortsgebiets. Die Ursache für den Tod war laut Polizei ein medizinischer Notfall.

(dpa)