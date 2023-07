Urteil: 21-Jähriger wegen hundertfachen Kinder-Missbrauchs

Wegen teils schweren sexuellen Missbrauchs ihm anvertrauter Kinder ist am Montag ein ehemaliger Fußballjugendtrainer zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Die zuständige Jugendkammer des Landgerichts Karlsruhe in Pforzheim verurteilte den 21-Jährigen nach Angaben eines Gerichtssprechers wegen mehr als 120 Taten - davon in 42 Fällen wegen schweren sexuellen Missbrauchs und in vier Fällen auch wegen der Herstellung von Kinderpornographie. Der Prozess hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Die Verbrechen hatten sich alle im Enzkreis ereignet. Zuvor hatten die "Pforzheimer Zeitung" und die "Badischen Neuesten Nachrichten" berichtet.

