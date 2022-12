Sieben Flüchtlinge geschleust

Ein mutmaßlicher Schleuser soll sieben Flüchtlinge mit dem Auto von Österreich nach Deutschland gebracht haben.

Ein mutmaßlicher Schleuser soll sieben Flüchtlinge mit dem Auto von Österreich nach Deutschland gebracht haben. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, waren der Mann und seine Mitfahrer am Donnerstag auf der Autobahn 96 in der Nähe von Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) unterwegs. Bei dem Fahrer soll es sich laut Polizei um einen 51-jährigen syrischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Deutschland handeln.

Im Fahrzeug befanden sich zwei Frauen und fünf Männer aus Syrien im Alter zwischen 17 und 46 Jahren. Fünf der Insassen gehörten zu einer Familie. Die sieben Mitreisenden stellten Asylanträge. Die Beamten beschlagnahmten das Fahrzeug und stellten weitere Beweise sicher. Der mutmaßliche Schleuser konnte seine Reise fortsetzen.

(dpa)