18-Jährige stirbt bei Autounfall

Eine 18-Jährige ist in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) bei einem Autounfall auf der L 283 ums Leben gekommen.

Sie fuhr am Dienstag aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem anderen Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Sie starb noch an der Unfallstelle. Rettungskräfte brachten den 57-jährigen Fahrer des anderen Wagens mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die L 283 blieb nach Angaben der Polizei zunächst gesperrt.

(dpa)