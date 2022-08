19-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein 19-Jähriger ist in Oberschwaben mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und gestorben.

Der Mann sei am Donnerstag in Sauldorf (Landkreis Sigmaringen) in einer Kurve von einer Kreisstraße abgekommen und seitlich gegen den Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Der 19-Jährige sei dabei eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Während der Bergung durch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst samt Hubschrauber blieb die Straße etwa zwei Stunden lang gesperrt.

(dpa)