Auto rollt auf Waldweg los und erfasst Kind

Ein vier Jahre altes Kind ist im Kreis Sigmaringen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Auf einem Waldweg bei Herdwangen-Schönach setzte sich der geparkte Wagen der Familie aus noch ungeklärter Ursache plötzlich in Bewegung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Kind geriet daraufhin unter das rollende Auto. Mit einem Rettungshubschrauber wurde das Kind am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter.

(dpa)