E-Bike mit 60 Kilometern pro Stunde gestoppt

Die Motorradstaffel der Polizei hat einen 56 Jahre alten E-Bike-Fahrer in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) gestoppt, der mit 60 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen ist.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Kontrolle wurde demnach unter anderem ein zweiter Akku am E-Bike festgestellt. Laut Polizei wurden auch andere bauliche Veränderungen am E-Bike vorgenommen, Details waren zunächst nicht bekannt. Einem Polizeisprecher zufolge konnte der Radler das E-Bike wohl fahren, ohne treten zu müssen. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes am Pflichtversicherungsgesetz.

(dpa)