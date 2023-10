Frau tritt Hund tot

Eine Frau hat in Sigmaringen einen Hund tot getreten.

Sie war mit ihrem eigenen Hund, einem Rottweiler-Welpen, unterwegs, als ein 13 Jahre alter Chihuahua-Dackel-Mischling aus einem Haus herausgerannt kam. Er habe den Welpen angebellt und nach ihm geschnappt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die Welpen-Halterin verfing sich dabei am Donnerstag offenbar in der Leine. Dann soll es zu dem fatalen Tritt gekommen sein, der den Mischlingshund tötete. Anschließend sei es zu einem Streit mit der Mischlingshalterin gekommen. Dazu kam noch deren Sohn, der die Welpen-Halterin bedroht haben soll.

Polizisten konnten schlichten. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Sachbeschädigung gegen die Rottweiler-Halterin und eines wegen Bedrohung gegen den Sohn der Mischlingshalterin ein.

(dpa)