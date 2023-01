Heizdecke löst Brand aus: Frau in Gammertingen verletzt

Wegen einer Heizdecke mit technischem Defekt ist das Schlafzimmer einer Frau aus Gammertingen (Landkreis Sigmaringen) in Brand geraten.

Die 75-jährige Frau wurde in der Nacht zu Sonntag mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich die Flammen auf andere Räume ausbreiten. Weitere Menschen wurden nicht verletzt, einem Polizeisprecher zufolge lebt die Frau allein in dem Einfamilienhaus. Bei dem Brand entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro.

