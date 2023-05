Motorradfahrer stirbt nach missglücktem Überholmanöver

Nach einem missglückten Überholmanöver ist ein Motorradfahrer bei Sigmaringendorf gestorben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, überholte der 33-Jährige am Sonntagabend auf der Bundesstraße 32 im Landkreis Sigmaringen drei Fahrzeuge. Danach kam er aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Reanimationsversuche blieben erfolglos, der Fahrer starb an seinen schweren Verletzungen.

(dpa)