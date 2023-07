Straßensperrung nach Unfall mit Gefahrstofftransporter

Nach einem Unfall mit einem Gefahrstofftransporter ist die Landesstraße 286 nahe Ostrach (Kreis Sigmaringen) gesperrt worden.

Der 57 Jahre alte Fahrer wurde nach erster Einschätzung leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der Polizei war er am Freitagnachmittag mit dem Transporter aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Gefährt fuhr auf eine Böschung, kippte zur Seite und blieb auf der Leitplanke liegen.

Der Schaden am Lkw und an der Straße wurde auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag beziffert. Die Bergungsarbeiten mit Hilfe einer Spezialfirma für den geladenen Wasserstoff dauerten bis in den Abend an. Es wurde eine Umleitung eingerichtet.

(dpa)