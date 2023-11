Fußgänger von Fahrrad erfasst und lebensbedrohlich verletzt

Ein Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße im Landkreis Böblingen von einem Fahrradfahrer erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden.

Der 54-Jährige habe nach ersten Erkenntnissen die Straße in Sindelfingen wohl an einer Fußgängerampel bei Rot überquert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein 62-Jähriger, der auf seinem Fahrrad auf der Straße fuhr, habe den Fußgänger zu spät gesehen und eine Kollision nicht mehr verhindern können, hieß es weiter. Der Fußgänger stürzte den Angaben zufolge auf den Asphalt, der Fahrradfahrer überschlug sich. Der Fußgänger wurde nach dem Vorfall am Mittwoch mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrradfahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht.

(dpa)