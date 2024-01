SAP ändert Richtlinien der flexiblen Arbeit

Der Softwarekonzern SAP hat seine Richtlinien zur flexiblen Arbeit nach eigenen Angaben weiterentwickelt.

Der Softwarekonzern SAP hat seine Richtlinien zur flexiblen Arbeit nach eigenen Angaben weiterentwickelt. "Ab diesem Monat und mit einer Übergangsfrist bis Ende April 2024 setzen wir voraus, dass Mitarbeitende drei Tage pro Woche im Büro oder vor Ort bei Kunden oder Partnern arbeiten, vorbehaltlich des lokalen Arbeitsrechts und der Beteiligung der Sozialpartner", teilte ein Sprecher am Mittwoch auf Anfrage mit. Zuvor hatte die "Rhein-Neckar-Zeitung" berichtet.

Zur bisherigen Regelung machte der Sprecher des Konzerns aus Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) keine genaueren Angaben. Nur so viel: Zuvor sei in Sachen mobiler Arbeit in Absprache mit dem oder der jeweiligen Vorgesetzten auch mehr möglich gewesen. Das Vertrauensprinzip gelte weiterhin.

(dpa)