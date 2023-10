Pforzheim hisst erneut Israel-Flagge

Kurz nachdem Unbekannte eine Israel-Flagge vom Pforzheimer Rathaus abgenommen haben, hat die Stadt eine neue aufhängen lassen.

"So oft es notwendig wird, werden wir die Israel-Flagge nachbestellen und am Rathausdach hissen. Wir haben den längeren Atem", teilte Oberbürgermeister Peter Boch ( CDU) am Dienstag mit. Die Stadt hatte die neue Israel-Flagge tags zuvor bestellt. Demnach weht auf dem Dach des Ratssaalgebäudes nun wieder ein Trio aus einer Pforzheim-Flagge, einer neu angebrachten Deutschland-Flagge und einer Israel-Flagge.

Unbekannte Täter hatten am Wochenende die israelische sowie die deutsche Flagge auf dem Pforzheimer Rathaus abgenommen und beschädigt.

