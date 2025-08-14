Mit Bollenhut und Torte: «Schwarzwald Marie» von Playmobil

Sie hat einen Bollenhut auf dem Kopf, trägt Tracht mit Puffärmeln und hat eine Schwarzwälder Kirschtorte dabei: Die «Schwarzwald Marie» mischt sich fortan unter die Sonderfiguren aus dem Hause Playmobil. 77.000 Exemplare sollen ab Freitag in den Verkauf gehen, teilte die Schwarzwald Tourismus GmbH mit. Sie werden mit einem Schmankerl geliefert: In jeder Verpackung befinde sich ein Rezept für die Schwarzwälder Kirschtorte.

Die Seite playmorama.de warnt, solche Sonderfiguren würden auf Portalen oft zu überhöhten Preisen angeboten. Es gebe zahlreiche solcher Produkte, die Vereine, Museen oder Verbände exklusiv anböten. Beispiele dafür sind demzufolge Reformator Martin Luther, Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe, Komponist Johann Sebastian Bach und Napoleon Bonaparte.

Souvenir aus dem Schwarzwald

Die «Schwarzwald Marie» soll an verschiedenen Verkaufsstellen im Schwarzwald für 4,99 Euro zuzüglich Versand erhältlich. Der Hersteller werde die Sonderfigur nicht im regulären Spielwarenhandel anbieten, teilte eine Sprecherin von Schwarzwald Tourismus mit. Bei großer Nachfrage wolle man bei Playmobil anfragen, ob eine weitere Auflage möglich ist.

Die Idee zur «Schwarzwald Marie» entstand bei einer Playmobil-Ausstellung vor zwei Jahren, wie der Bürgermeister Michael Ruf (CDU) von Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) erklärte. Einige Figuren trugen damals einen selbstgebastelten Bollenhut. «Sehr häufig kam die Frage auf, wo man denn das Bollenhut-Mädel kaufen könne», sagte Ruf laut Mitteilung.

Hilfe von Trachtenprofis

Umgesetzt wurde das Projekt sogar mit Unterstützung von Trachtenprofis aus dem Kinzigtal. Sie unterstützten laut Mitteilung die Produktion, um die typische Schwarzwald-Kleidung der Figur so detailgetreu wie möglich zu gestalten.

Seitens Schwarzwald Tourismus ist es nicht die erste Werbeaktion dieser Art: Im Mai erschien mit dem «Puma x Black Forest Super Team "Bollenhut"» der vierte und letzte Teil der «Black Forest Sneaker Collection». Das erste Modell der ursprünglich dreiteiligen Kollektion setzte 2023 die Kuckucksuhr in Szene.