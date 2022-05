Sonderprogramm

04.05.2022

Besondere Förderung für Wohnen im Kulturdenkmal

Mit einem millionenschweren Sonderprogramm will das Land Baden-Württemberg dringend benötigten Wohnraum in früheren Gasthöfen, leerstehenden Schulen, alten Bahnhöfen oder ehemaligen Fabriken erhalten und zeitgleich das Wohnen in Denkmalen unterstützen.