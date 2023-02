Corona und Preise: Menschen ohne Wohnung stärker in Not

Für Menschen ohne Wohnsitz hat die Corona-Pandemie das Leben noch härter gemacht, als es bereits ist. Kaum gehen die Ansteckungszahlen zurück, werden die Betroffenen von einer neuen Krise unter Druck gesetzt: Alles wird teuer, auch das Wohnen. Das hat Folgen.

Die steigenden Preise und die zugespitzte Lage haben die Zahl der Menschen ohne Wohnung und in Wohnungsnot in Baden-Württemberg auf den höchsten Stand seit mindestens drei Jahrzehnten getrieben. "Noch nie waren mehr Bürgerinnen und Bürger auf die Hilfe der Träger der Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe angewiesen", teilte die Liga der freien Wohlfahrtspflege als Dachverband von Wohlfahrtsverbänden wie der Caritas und dem Paritätischen Baden-Württemberg mit. Bereits die Corona-Pandemie habe diese Gruppe mit Wucht getroffen, die Kosten für Strom, Gas und den täglichen Bedarf setzten die Menschen nun noch weiter unter Druck.

Die Landesregierung, aber auch die Stadt- und Landkreise müssten ihrer Verantwortung für die Situation von wohnungslosen Menschen nachkommen, forderte die Liga. "Es ist Zeit, jetzt zu handeln." Konkrete Zahlen und weitere Forderungen sollen heute (10.00) in Stuttgart präsentiert werden.

Die elf in der Liga organisierten Verbände sind nach eigenen Angaben die größten Anbieter von Diensten und Leistungen der sozialen Arbeit in Baden-Württemberg. Sie vertreten mehr als 390.000 Beschäftigte in rund 10.000 Einrichtungen und Diensten.

(dpa)