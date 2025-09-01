Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Sozialpädagogische Betreuung: Sozialarbeit im Betrieb stärkt Auszubildende und Chefs

Sozialpädagogische Betreuung

Sozialarbeit im Betrieb stärkt Auszubildende und Chefs

Sozialarbeit im Betrieb soll jungen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen helfen, Herausforderungen zu meistern. Aber auch Chefs können das Angebot nutzen – Gespräche bleiben vertraulich.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Für Ausbildungsleiter Karsten Wagner kommt es darauf an, die Azubis individuell zu fördern.
    Für Ausbildungsleiter Karsten Wagner kommt es darauf an, die Azubis individuell zu fördern. Foto: Uli Deck/dpa

    Individuelle Betreuung gerade für Auszubildende wird für Unternehmen nach Einschätzung eines Experten immer wichtiger. «Junge Leute kommen in eine anspruchsvollere Welt als früher», sagte der 1. Vorsitzende des Bundesfachverbands Betriebliche Soziale Arbeit, Martin Klein. Überall gebe es Krisen, immer wieder komme eine neue hinzu. Wie wichtig soziale Unterstützung sei, habe nicht zuletzt die Corona-Pandemie deutlich gemacht.

    «Arbeit und Schule sind die Orte, wo man mit anderen zusammenkommt», führte Klein aus. Mitunter werde hier erst deutlich, wenn es Probleme gebe - wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter lange verschwunden sei, bis Kollegen ihn zockend auf der Toilette finden. «Dann merkt man erst, dass er spielsüchtig ist.»

    Unternehmen stellen sich zunehmend darauf ein. So bietet etwa der Karlsruher Energiekonzern EnBW seit diesem Jahr eine sozialpädagogische Betreuung für Nachwuchskräfte, damit diese erfolgreich in der Arbeitswelt Fuß fassen.

    «Auch der Chef kann dahingehen»

    Im Grunde gebe es betriebliche soziale Arbeit seit mehr als 100 Jahren, sagte Klein. Auslöser sei gewesen, dass Frauen in die Arbeitswelt kamen, einige hätten Kinder gehabt. «Da wussten manche gar nicht, wie man damit umgeht.» Einige große Unternehmen hätten damals entsprechend darauf reagiert.

    Ein Vorteil derartiger Angebot ist aus seiner Sicht schon die Bezeichnung sozial. Dies werde nicht unmittelbar mit psychischen Belastungen oder ähnlichem verbunden, weshalb der Zugang niedrigschwelliger sei, erklärte Klein.

    Zudem diene betriebliche soziale Arbeit als neutrale Instanz, sei weder Arbeitgeber noch Betriebsrat. «Auch der Chef kann dahingehen.» Gespräche seien vertraulich. Wiederum sei die Bezahlung in Firmen für die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen häufig besser als bei anderen Arbeitgebern.

    Psychologin Lorina Umstätter bespricht die Anliegen der Azubis.
    Psychologin Lorina Umstätter bespricht die Anliegen der Azubis. Foto: Uli Deck/dpa
    EnBW hat die Ausbildung laut Ausbildungsleiter Karsten Wagner in den letzten Jahren umgekrempelt.
    EnBW hat die Ausbildung laut Ausbildungsleiter Karsten Wagner in den letzten Jahren umgekrempelt. Foto: Uli Deck/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden