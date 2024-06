16-jährige Turnerin Kevric erstmals Mehrkampf-Meisterin

Helen Kevric hat bei den deutschen Turn-Meisterschaften in Frankfurt/Main erstmals den Titel im Mehrkampf gewonnen.

Die erst 16 Jahre alte Stuttgarterin kam am Samstag im Vierkampf aus Boden, Stufenbarren, Schwebebalken und Sprung auf 55,500 Punkte. In ihrem ersten Jahr bei den Erwachsenen ist die EM-Vierte am Stufenbarren Nachfolgerin von Rekordmeisterin Elisabeth Seitz, die sich neun Monate nach ihrem Achillessehnenriss nur am Stufenbarren präsentierte und mit 14,600 Punkten den Tageshöchstwert erzielte.

Zweite wurde die bereits für die Olympischen Spiele qualifizierte Sarah Voss aus Köln mit 51,750 Punkten vor Karina Schönmaier aus Chemnitz mit 51,450 Zählern. Die ebenfalls bereits als Paris-Starterin feststehende Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) turnte nach anhaltenden Nackenproblemen nur am Schwebebalken (13,850) sowie am Boden (12,750) und qualifizierte sich damit an beiden Geräten für die Finals an diesem Sonntag. Ex-Europameisterin Emma Malewski zog mit 13,250 Punkten ebenfalls in den Endkampf an ihrem Spezialgerät Schwebebalken ein.

