Fans fordern in Online-Petition Verlängerung mit Mislintat

Die Einbindung von drei Ex-Profis beim VfB Stuttgart und die folgenden Diskussionen um die Zukunft von Sportdirektor Sven Mislintat haben zu einer ungewöhnlichen Aktion geführt: Ein Fan des Fußball-Bundesligisten hat eine Online-Petition gestartet mit dem Ziel, dass der Verein den Vertrag mit Mislintat über den 30.

Juni 2023 hinaus verlängert. Bis zum Mittwochnachmittag hatte der Initiator bereits rund 5800 Unterschriften von "Unterstützenden" auf der Internetseite gesammelt.

Die Verpflichtungen der beiden früheren Weltmeister Sami Khedira und Philipp Lahm als Berater sowie die Rückholaktion von Ex-Kapitän Christian Gentner als Leiter der Lizenzspielerabteilung hatten in der Fan-Szene zu teilweise heftigen Diskussionen geführt. Dabei ging es auch um die Frage, inwieweit Mislintat in diese Entscheidungen eingebunden war und ob er über die Saison hinaus für den VfB arbeiten werde. Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle hatte erklärt, mit Mislintat nun Gespräche über eine Vertragsverlängerung zu beginnen.

In der Online-Petition heißt es dazu nun: "In der Pressekonferenz am 12.09.2022 mit der Vorstellung von Sami Khedira, Philipp Lahm und Christian Gentner entstand der Eindruck, dass wichtige strategische Entscheidungen, die den sportlichen Bereich betreffen, ohne Einbeziehung der unmittelbar Verantwortlichen im sportlichen Bereich (insbesondere Sven Mislintat) getroffen wurden."

Weiter schreibt der Initiator, die "einseitige und intransparente Entscheidungsfindung steht leider im klaren Widerspruch zu der Aussage, dass alle Verantwortlichen im Verein gemeinsam an einem Strang ziehen und Teamarbeit für den Vereinserfolg eine wichtige Voraussetzung darstellt". Mit der Petition fordere man daher "eine sofortige Aufnahme von Gesprächen zur Vertragsverlängerung von Sven Mislintat, die seine Vorstellungen angemessen berücksichtigen".

(dpa)