"Jugendwort des Jahres" wird bekanntgegeben

Seit Jahren wird in schöner Regelmäßigkeit diskutiert, ob Jugendliche das "Jugendwort des Jahres" überhaupt kennen oder nutzen. Die Frage könnte sich dieses Jahr zwar erneut stellen. Aber als Favorit ist ein seit Jahren populärer Begriff im Rennen.

"Smash", "bodenlos" oder vielleicht auch "Macher": Eines dieser drei Wörter wird am Dienstagmorgen in Stuttgart vom Langenscheidt-Verlag als neues Jugendwort des Jahres vorgestellt. Heißer Kandidat bei der Wahl ist das Wort "Smash". Es stammt wie zahlreiche Jugendwörter der Vergangenheit aus dem Englischen und heißt übersetzt "zertrümmern". Bekannt ist es aber vor allem in Verbindung mit dem englischen Wort "pass". Das Wortduo wird in einem beliebten Partyspiel benutzt, bei dem Mitspieler als mögliche Sexpartner abgelehnt ("pass") oder begeistert angenommen werden ("smash").

Ein "Macher", ein weiterer Favorit, ist laut Langenscheidt jemand, der etwas ohne Zögern umsetzt, der etwas anpackt oder etwas gebacken kriegt. "Bodenlos" finden Jugendliche etwas, das unglaublich oder abgrundtief schlecht ist.

Seit 2008 veröffentlicht Langenscheidt das Jugendwort des Jahres - damals siegte "Gammelfleischparty" (Ü-30-Party). Für die Auswertung relevant waren und sind nur die Stimmen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen 10 und 20 Jahren. Der letztjährige Sieger war "cringe" - das Fremdschämen.

