Frauenleichen-Fund in Künzelsau: Mord-Anklage erhoben

Im Fall der gewaltsam zu Tode gekommenen Seniorin aus Künzelsau (Hohenlohekreis) hat die Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall Anklage wegen Mordes erhoben.

Sie wirft dem Verdächtigen Mord in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge vor, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Den Angaben nach soll der mutmaßliche Täter aus Habgier gehandelt haben. Der 25-jährige Nachbar des 66 Jahre alten Opfers sitzt seit seiner Festnahme im Mai in Untersuchungshaft. Zuvor hatte die "Heilbronner Stimme" berichtet.

Die Leiche war im Frühjahr in einem Mehrfamilienhaus in Künzelsau entdeckt worden. Laut Obduktion kam die Frau gewaltsam zu Tode. Der mutmaßliche Täter aus der Nachbarschaft wurde eine Woche nach dem Fund der Leiche festgenommen und räumte die Tat danach ein. Die Hauptverhandlung ist am Schwurgericht Heilbronn.

(dpa)